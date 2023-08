Parco di Colfiorito: un fine settimana di passeggiate e scoperte - Tuttoggi.info

L'evento si inserisce nell'ambito delle iniziative proposte dal Parco di Colfiorito in occasione della Sagra della patata rossa

Nel cuore dell’Italia, nel Parco Colfiorito, si terrà un weekend dedicato alla sensibilizzazione ambientale e alla scoperta della biodiversità locale. Un’iniziativa che mira a creare consapevolezza e a educare alla conservazione delle risorse naturali. L’evento è promosso dalla Lipu Umbria Odv e dal servizio Parco di Colfiorito, con il patrocinio del Comune di Foligno.

Sabato 12 Agosto: Un Giorno di Riflessione e Scoperte

9:00 – “Conosci il tuo Territorio”

Guidati dal consigliere nazionale della Lipu e coordinatore regionale per l’Umbria, Alfiero Pepponi, i partecipanti esploreranno gli Altopiani Plestini. Una passeggiata per riflettere sulla natura, con momenti di discussione e riflessione. Ritrovo presso l’InfoPoint turistico (Via della Rinascita – ex Casermette).

17:30 – “Il Basettino: un Esempio di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”

Una sessione pomeridiana dedicata alla particolare ecologia del basettino, con proiezioni e video di questo piccolo “amico” alato. Saranno discusse le tematiche della tutela e della conservazione della biodiversità.

Domenica 13 Agosto: Scoprire il Parco

Passeggiate Guidate nel Parco

Ore 9 e ore 18: Passeggiate guidate nel Parco Colfiorito. Un’occasione per scoprire più da vicino il territorio. Prenotazione obbligatoria.

Lunedì 14 Agosto: Creatività in Natura

18:00 – “Parole in Volo”

Un laboratorio creativo per bambini e genitori (età consigliata 6-12 anni). Portare tappetino o copertina per sedersi a terra. Attività a cura di Armonia Cosmica Aps.

L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative proposte dal Parco di Colfiorito in occasione della 44/a edizione della Mostra mercato e sagra della patata rossa della montagna umbro-marchigiana. Un appuntamento da non perdere per chi vuole avvicinarsi all’ambiente naturale e imparare a valorizzarlo e a tutelarlo.