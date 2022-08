Parata Walt Disney, grande successo per l’iniziativa in centro | Foto

I figuranti in costume che hanno dato vita ai personaggi delle fiabe, dei fumetti e dei film Disney più amati dai bambini sono stati abbracciati da una folla di genitori e figli, uniti per una volta dai ricordi e dalle passioni dell’infanzia. Topolino, Minnie, Paperino, principi e principesse, maghi e streghe hanno ricreato un mondo incantato nel quale hanno fatto ridere e divertire tutti.

Una serata inedita e allegra, nella quale si è esaltato il ventriloquo tifernate Andrea Radicchi, star di “Tú sí que vales”, applaudito mattatore con i suoi imprevedibili pupazzi e la sua contagiosa simpatia. “Un bel modo di stare insieme, che ha portato in centro tantissime famiglie, piccini e giovani, in una serata agostana per la quale ringraziamo – proseguono dall’amministrazione comunale – il Consorzio Pro Centro, davvero prezioso per la programmazione di Estate in città, e il personale degli uffici comunali del settore Commercio per il lavoro costante che assicura il buon esito degli eventi”.

“Estate in città” continua sabato 6 agosto alle ore 21.00 in piazza delle Tabacchine con la serata musicale di cui saranno protagonisti gli Astra Arcana, band rock progressiva perugina.

Sempre venerdì, invece, palcoscenico di piazza Gabriotti gremito di spettatori per il concerto sotto la torre civica della band “Francesco e l’orchestra all’italiana”, che, nell’ambito del cartellone di “Estate in città” 2022, ha proposto al numeroso pubblico presente un viaggio musicale tra i successi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta.