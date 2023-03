Paolo Ruffini e Francesco Albanese a Todi per un nuovo film girato in città - Tuttoggi

La pellicola è stata girata quasi interamente in città, nel cast anche "Herbert Ballerina", Serena Grandi, e Clementino

Il cinema è sempre più di casa a Todi, una città umbra che ha visto la realizzazione di importanti film negli ultimi anni. Tra questi, “Uomini da Marciapiede“, la commedia diretta da Francesco Albanese e interpretata da un notevole cast tra cui spiccano Paolo Ruffini, Luigi Luciano “Herbert Ballerina”, Serena Grandi, e Clementino, solo per citarne alcuni. La pellicola è stata girata quasi interamente in città, confermando ancora una volta la crescente importanza di Todi come location per il cinema.

La presentazione del film

L’uscita del film è imminente e la produzione ha scelto Todi come sede per l’anteprima, che si terrà domani, domenica 12 aprile in presenza del cast.