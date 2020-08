Palio della Balestra, il saluto del premier Conte

“Domani sarò con voi. Fisicamente non potrò essere a Gubbio, ma sono vicino col cuore a tutta la città, in questo momento importante di festa e di ripartenza“. Il premier Giuseppe Conte ha inviato questo messaggio alla Società dei Balestrieri alla vigilia del Palio.

Si tratta, come ha ricordato Conte, della prima grande manifestazione storica a tenersi dopo il lokdown, organizzata secondo rigidi standard di sicurezza, coerenti con quelli emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il grande sforzo organizzativo della Società Balestrieri e della città di Gubbio ha come intento principale quello di onorare il Patrono Sant’Ubaldo, ma in quest’anno particolare anche di mandare un messaggio di speranza e di ripartenza alla nazione intera.

La lettera inviata al presidente Conte

La segreteria del presidente ha vagliato la missiva dei Balestrieri Eugubini evidenziandola come di interesse e l’ha presentata sulla scrivania di Conte.

Il Presidente del Consiglio ha letto attentamente la lettera ricevuta ed ha incaricato la segreteria personale di contattare i Balestrieri di Gubbio per mandare il suo saluto.

Il presidente Conte saluta caldamente le Società Balestrieri, le due città e le Istituzioni inviando il suo personale augurio per la riuscita della manifestazione, nonostante la sua impossibilità a presenziare il 14 agosto per precedenti impegni istituzionali già calendarizzati.

Dalla Segreteria di Palazzo Chigi, fanno sapere, non è comune una risposta diretta del presidente del Consiglio, ma vista l’interesse storico, culturale e sociale che il Palio 2020 rappresenta, ha fortemente voluto mandare il suo messaggio nonostante l’impossibilità di presenziare alle celebrazioni.

Il programma del Palio della Balestra del 14 agosto

Ore 17:45 Sonata del Campanone

Ore 18:00 Ingresso in Piazza Grande dei Balestrieri, benedizione, scambio dei doni, bando di sfida, inno al Palio

Ore 18:15 Celebrazione del Palio della Balestra

Ore 19:00 Ingresso in piazza dei cortei storici ed esibizione degli sbandieratori

Ore 19:30 Premiazione dei vincitori e consegna del Palio della Balestra

Ingresso gratuito su prenotazione ai numeri:

075 922 0693 – IAT comune di Gubbio

338 1936048 – Balestrieri Gubbio