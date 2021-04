Operazione in corso dalle 17

E’ in corso dalle 17 un intervento dei Vigili del fuoco e del Soccorso Alpino per recuperare una persona, scivolata in una zona impervia. Sul posto è notevole il dispiegamento di forze per un intervento iniziato intorno alle 17.

Il Soccorso alpino parla infatti di persona infortunata. Sul posto anche L’elisoccorso del 118 “Icaro 02” con a bordo un medico anestesista rianimatore, un infermiere e un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico.