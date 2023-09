Palazzo municipale Giano, pronto il progetto per il miglioramento sismico dell'edificio - Tuttoggi.info

Il progetto prevede un quadro economico di 1.231.254,77 euro, di cui 908.184,29 euro di lavori soggetti a ribasso.

La giunta comunale di Giano ha approvato la delibera di presa d’atto del progetto definitivo di miglioramento sismico del palazzo municipale di Giano dell’Umbria, reso inagibile dai danni provocati dal sisma del 26 ottobre 2016. Il progetto prevede un quadro economico di 1.231.254,77 euro, di cui 908.184,29 euro di lavori soggetti a ribasso.

“Dopo un iter piuttosto travagliato, abbiamo approvato il progetto definitivo degli interventi che consentiranno di riaprire il palazzo municipale del capoluogo – spiega il sindaco Manuel Petruccioli, titolare della delega alla ricostruzione post sisma – Ora il progetto sarà trasmesso alla Regione Umbria per la convocazione della conferenza regionale per l’acquisizione dei pareri e autorizzazioni necessarie a bandire la gara per l’appalto dei lavori, che sarà svolta dalla centrale unica di committenza dell’Unione dei Comuni”.