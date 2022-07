Palazzo delle Logge, riqualificazione da 90mila euro

Una sala intitolata ad Antonia Fratino, la dirigente prematuramente scomparsa lo scorso anno. Presenti anche i familiari

Riqualificazione da 90mila euro per il Palazzo delle Logge, sede dell’area governo del territorio del Comune di Foligno. I lavori sono stati compiuti, in più fasi, a partire da 2020 per concludersi nell’estate dello scorso anno. Le opere hanno interessato la pulizia e la ritinteggiatura esterna, l’illuminazione artistica, la riqualificazione interna, anche degli impianti, la sostituzione del parquet, l’arredo di alcuni uffici.

Gli interventi istituzionali

Al taglio del nastro il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, con il vicesindaco Riccardo Meloni e gli assessori Marco Cesaro e Michela Giuliani. “Dal momento del nostro insediamento abbiamo subito pensato alla riqualificazione di questo luogo storico e importante – ha detto il sindaco – e abbiamo ritenuto doveroso restituirlo così alla città”. Per l’assessore all’urbanistica, Marco Cesaro, “sono state impiegate risorse importanti. Per me è motivo di orgoglio aver portato avanti questo intervento, nel tempo. Pensiamo al degrado che c’era prima del 2019”.