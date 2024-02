Padel, a Orvieto le finali del Master regionale Tpra e le prequalificazioni per il Premier Major di Roma - Tuttoggi.info

"Il movimento del padel in Umbria è cresciuto in maniera esponenziale in questi anni e la nostra Regione, in rapporto alla popolazione, è la seconda in Italia per numero di praticanti".

Nel giro di dieci giorni i campi dell’Hangar Padel Experience di Fontanelle di Bardano ospiteranno due importanti appuntamenti: il 17 e 18 febbraio le finali Gold e Silver del Master regionale TPRA Winter Cup, con il patrocinio del Comune di Orvieto; dal 21 al 25 febbraio le prequalificazioni al Premier Padel Major, che si svolgerà al Foro Italico di Roma dal 17 al 23 giugno.

Si partirà sabato 17 febbraio, dalle ore 9.00, con le semifinali del Master; domenica, dalle 10.30, in programma le finali Argento (femminile e maschile) e Oro (femminile, maschile e misto).

Per quanto riguarda il Premier Padel Major, la più importante competizione internazionale di padel che si tiene in Italia, dal 21 al 25 febbraio nell’impianto di Orvieto si disputeranno le gare di una delle due tappe provinciali, organizzate dalla FITP Umbria con la collaborazione dell’Hangar Padel Experience. Le gare di doppio maschile e femminile in programma coinvolgeranno le giocatrici e i giocatori italiani di 3° e 4° fascia, in possesso di una tessera agonistica di padel valida per l’anno 2024. I qualificati delle fasi provinciali parteciperanno alla fase finale regionale, dal 20 al 24 marzo, insieme a coppie formate con almeno un giocatore di seconda fascia, cui seguirà la terza e ultima fase, organizzata e gestita a livello nazionale, alla quale potranno partecipare tutte le coppie formate da almeno un giocatore di prima fascia e i qualificati della fase regionale.

Zappone: “Per noi è un orgoglio”

“Per noi – afferma Marco Zappone dell’Hangar Padel Experience Orvieto – è un privilegio e un orgoglio ospitare a Orvieto queste due importanti manifestazioni. Alle finali del Master parteciperà tutta l’Umbria con squadre di Gubbio, Spello, Terni, Magione, Perugia e Orvieto, che sarà presente con la squadra femminile nella fase Argento, con la squadra mista nella fase Oro e con il team maschile nella finale oro in qualità di Campione provinciale TPRA“.

Il commento di Fabio Moscatelli, delegato del Coni Umbria

“Ho avuto modo di conoscere il movimento del padel a Orvieto in occasione della prima edizione del Torneo dei Quartieri”, dichiara Fabio Moscatelli, delegato del Coni Umbria e delegato Padel della FITP Umbria. “Ho conosciuto anche gli ambiziosi progetti della società e devo dire che le prospettive non sono state affatto disattese. Per la Federazione è importante poter avere un punto di riferimento a Orvieto con una struttura all’avanguardia che è in grado di poter ospitare anche eventi più grandi. E’ la prima volta che le finali Master TPRA non si svolgono a Perugia o a Terni, grazie alla scelta del presidente Roberto Carraresi che ha deciso di puntare su Orvieto”.

“Con il torneo di prequalificazione al Premier Padel Major, invece, vorremmo poter ripetere l’esperienza di successo, sempre a Orvieto, delle prequalificazioni agli Internazionali d’Italia di tennis che da sette anni si svolgono al Tc Open”.

