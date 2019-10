Otricoli, Provincia realizza scogliera contenimento su SP 71 Calvi-Otricoli

share

Sono iniziati e andranno avanti compatibilmente con le condizioni meteo, i lavori di rimozione della frana e di messa in sicurezza del costone sulla SP 71 Calvi dell’Umbria-Otricoli.

L’intervento, eseguito in coordinamento con la protezione civile, prevede la riprofilatura dell’area della scarpata e successivamente la realizzazione di una scogliera in massi per rinforzare la zona ed evitare nuovi scivolamenti a valle di terreno a seguito di eventi metereologici.

La scogliera sarà collocata su una superficie di 15 metri di lunghezza e 7 di altezza, corrispondenti alla zona interessata dallo slittamento di materiali a causa della pioggia.

Il costo complessivo dell’intervento è di 40mila euro. Per i lavori di bonifica e messa in sicurezza la Provincia ha disposto, con ordinanza, il senso unico alternato regolato da semaforo da oggi al 16 ottobre, al km 9+100. Il cronoprogramma sarà aggiornato in caso di maltempo. (

share

Stampa