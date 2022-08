Ostelli ad Assisi, riapre l'Hospitale Laudato Si alle porte del centro - Tuttoggi

Tornano a essere due gli ostelli ad Assisi, visto che dopo quello di Armenzano domenica 14 agosto alle ore 12 avrà luogo l’inaugurazione dell’ Hospitale “Laudato sì“.

L’antica struttura di proprietà comunale in viale Albornoz, riqualificata dal Comune, apre le sue porte ai camminatori e ai pellegrini che, sulle orme di Francesco, arrivano dai numerosi cammini che hanno Assisi come crocevia. L’accoglienza nell’hospitale, non lontano dalla Statio Peregrinorum della Basilica di San Francesco, è riservata ai camminatori in possesso di credenziale ed è stata fortemente voluta e realizzata grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale, il Sacro Convento e l’associazione di volontariato Laudato sì di Assisi. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti il sindaco di Assisi Stefania Proietti, il Custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, e Carlo Menichini, presidente dell’associazione.