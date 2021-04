Ospedali, riconversione dei posti Covid in due delibere

Il nuovo direttore regionale della Sanità Braganti al lavoro sul nuovo Piano sanitario e nell'immediato per riattivare terapie intensive e reparti "bianchi"

Avverrà presumibilmente con due successive delibere, come spiegato l’assessore regionale Luca Coletto, la riconversione negli ospedali umbri dei posti letto che erano stati destinati ai pazienti Covid nei mesi della piena emergenza.

Un lavoro nel quale è impegnato il nuovo direttore regionale della Sanità, Massimo Braganti, che già questa mattina ha effettuato un incontro con i manager delle Aziende ospedaliere.

Quanto ai numeri, alla luce dei contagi in Umbria e del livello di occupazione delle terapie intensive per i malati Covid (ora sceso sotto la soglia di allerta del 30%), l’assessore Coletto ipotizza una riconversione del 50% dei circa 500 posti letto che sono stati complessivamente destinati ai pazienti Covid. Riconversione che però dovrà essere progressiva, ribadisce Coletto.

La priorità è riattivare il più possibile le sale operatorie, le attività per i malati oncologici e per le patologie croniche. E recuperare le liste di attesa. Conciliando negli ospedali le attività ordinarie con quelle, anche in prospettiva, legate al Covid.

(notizia in aggiornamento)