Ospedale Terni, 'serpentone' per visite a pazienti | Cittadini stanchi "Basta" - Tuttoggi

Ospedale di Terni, contiuano le segnalazioni di disagio dei cittadini "Serpentone per visitare i nostri cari. Manca orgqanizzazione"

Continuano i disagi per cittadini e pazienti dell’ospedale Santa Maria di Terni; nonostante mesi di segnalazioni da parte di utenti e sindacati la situazione all’ospedale non sembra migliorare. Proprio nei giorni scorsi l’intersindacale aveva sottolineato il problema legato alla carenza di personale e, nello scorso weekend, alla nostra redazione sono arrivate segnalazioni di cittadini riguardo il ‘serpentone’ che si è creato nella giornata di ieri, 4 settembre, per l’attesa delle visita ai pazienti ricoverati al Santa Maria.

Serpentone per visite ai pazienti “Un’ora di fila”

“Comprendiamo la situazione degli ingressi contingentati per le visite – spiegano i cittadini – ma non è possibile attendere un’ora prima di poter entrare. Significa che per andare a trovare i nostri cari si deve partire almeno un’ora prima e, una volta entrati, spesso si combinano gli orari di visite e medicazioni, pertanto restano a disposizione soltanto gli ultimi dieci minuti del tempo a disposizione. Ovviamente – concludono i cittadini – le cure che i sanitari somministrano ai nostri cari hanno la priorità e sono apprezzate da tutti noi, ma è l’organizzazione che non funziona”.