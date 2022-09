Ospedale Terni, liste di attesa sempre più lunghe e code al Pronto Soccorso | L'allarme dell'intersindacale - Tuttoggi

Reparti dell’ospedale in sofferenza

“A fronte del pubblicizzato aumento di 28 medici in ben tre anni e mezzo (quindi in media 8 medici all’anno), le criticità nei singoli reparti risultano notevolmente aggravate per una inadeguata pianificazione strategica ed organizzazione sanitaria – prosegue la nota – La Direzione Aziendale non mai ha messo in atto atteggiamenti o iniziative per rendere attrattiva l’Azienda Ospedaliera agli operatori sanitari come dimostra il costante esodo dei medici dall’ospedale di Terni”.

Lunghe attese al Pronto Soccorso

“Le gravi carenze di organizzazione sanitaria strategica hanno impattato negativamente non solo sulla qualità del lavoro ma soprattutto sull’assistenza ai cittadini.

Quanto sopra detto trova quotidiana conferma – conclude la nota – nelle interminabili lunghe attesa al Pronto Soccorso, nella costante presenza di letti aggiuntivi nei corridoi nonché nell’allungamento delle liste d’attesa”.