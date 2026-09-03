Ospedale Terni, Giunta prepara il dibattito pubblico - Tuttoggi.info

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Ospedale Terni, Giunta prepara il dibattito pubblico

Redazione

Ospedale Terni, Giunta prepara il dibattito pubblico

La Giunta ha dato mandato al Governo del territorio e Riqualificazione urbana di individuare il responsabile e una figura di coordinamento
Gio, 03/09/2026 - 11:12

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La Giunta regionale ha dato mandato alla direzione regionale Governo del territorio e Riqualificazione urbana di individuare un responsabile del dibattito pubblico sulle tre aree d’intervento individuate a fine luglio per la costruzione del nuovo ospedale di Terni. Verrà preparata la relazione di progetto dell’opera, da sottoporre a dibattito, che garantisca una rappresentazione chiara, omogenea e comparabile delle tre alternative in esame, oltre a definire risorse e assetto organizzativo.

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