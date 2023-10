Ospedale: nuova Pet tac, manutenzione per il ciclotrone

La Giunta conferma a gennaio l'attivazione del macchinario acquistato, Meloni: "Vigileremo sul rispetto dei tempi"

Uno stanziamento di 250mila euro per il macchinario del ciclotrone, che deve riceve manutenzione ogni 6 mesi, e per efficientare i laboratori. E’ quanto ha informato l’assessore Michele Fiorini in Consiglio regionale, rispondendo ad un’interrogazione della capogruppo del Pd, Simona Meloni, sulla Pet tac e appunto sulla tecnologia per il ciclotrone.

Quanto alla Pet tac, Fioroni ha confermato, all’indomani della consegna del cantiere per adeguare il locale che dovrà ospitare il nuovo macchinario, che questo sarà attivo entro la fine di gennaio.

“Verrà monitorato il rispetto delle tempistiche perché le difficoltà dei pazienti sono rilevanti e i lavori, che potevano essere svolti prima, devono rispettare il cronoprogramma. Contiamo di vedere attivati i nuovi macchinari entro il prossimo mese di gennaio” ha detto Meloni. Che nell’interrogazione ha ricordato i disagi subiti dai pazienti, che devono effettuare una Pet tac all’ospedale di Perugia, costretti a recarsi a

Foligno a fronte di un accordo, in extremis, tra Usl Umbria 1 e l’Usl Umbria 2 che prevede tra l’altro che sia il personale medico infermieristico e tecnico dell’Azienda ospedaliera, ad effettuare

l’esame, sui propri pazienti, a Foligno.