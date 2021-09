Ospedale, la professoressa Parnetti alla guida della Clinica Neurologica

Punto di riferimento nazionale per le neuroscienze, Parnetti ha svolto prestigiosi incarichi anche in varie università europee e americane

La professoressa Lucilla Parnetti è stata chiamata a dirigere la struttura complessa Clinica Neurologica a seguito di pubblico avviso.

Chi è a professoressa Parnetti

La professoressa Parnetti, classe 1956, si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Perugia nel 1981 con il massimo dei voti per poi conseguire la doppia specializzazione in Neurologia e in Gerontologia e Geriatria. Da settembre 2019 è direttore della Scuola di Specializzazione in Neurologia dell’Università di Perugia e ed è responsabile della sezione di Neurologia del dipartimento di Medicina e Chirurgia.

Punto di riferimento nazionale per le neuroscienze, Parnetti ha svolto prestigiosi incarichi anche in varie università europee e americane. Dal 97 svolge attività clinico assistenziale e di ricerca alla Clinica Neurologica di Perugia.

Autrice di oltre 400 pubblicazioni, è responsabile del Centro per lo Studio dei Disturbi della Memoria.

“Valorizzare professionalità e giovani bravi”

“Sono estremamente felice di aver raggiunto questo traguardo – sottolinea la professoressa Lucilla Parnetti – dopo una lunga storia che ha visto costantemente crescere l’area neurologica di Perugia per competenza e qualificazione sia nazionale che internazionale. Il mio obiettivo è quello di valorizzare al massimo le professionalità e l’affermazione dei giovani bravi e preparati con i quali ho il privilegio di lavorare quotidianamente. L’ integrazione tra università e ospedale deve rappresentare un modello di eccellenza che vada a ricadere positivamente sulla qualità dell’assistenza”.

I complimenti del rettore

Attestati di stima sono arrivati dall’Università degli Studi di Perugia: “La grande scuola della neurologia italiana prosegue con il prestigioso incarico affidato alla Prof.ssa Lucilla Parnetti, motivo di lustro e orgoglio per l’Ateneo.” – ha dichiarato il magnifico rettore Maurizio Oliviero – “Grazie alle sue encomiabili doti professionali e umane e alla eccezionale qualità della sua attività di ricerca scientifica, rappresenta un’ulteriore eccellenza che l’Università mette a disposizione della sanità umbra e del territorio, per il benessere della comunità. A nome personale e di tutta la comunità accademica, quindi, rivolgo alla prof.ssa Parnetti le mie più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro”.

Giannico: nomine direttori a conclusione

“Con l’incarico della professoressa Parnetti – afferma Marcello Giannico, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia – si vanno concludendo le nomine dei direttori di struttura complessa di questo ospedale e che portano ad una stabilità organizzativa dei dipartimenti sanitari. Esprimo personalmente, e a nome della direzione aziendale, i complimenti alla professoressa per il nuovo incarico e gli auguri di buon lavoro”.