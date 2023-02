Ospedale di Foligno, si inaugura la nuova Pet Tac

Gli esperti, in questo evento organizzato dall’Azienda Usl Umbria 2 in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra, si confronteranno sullo scompenso cardiaco congestizio, che risulta tra le prime cause di ricovero ospedaliero, con l’obiettivo di integrare le risorse e le competenze tra l’ospedale e il territorio e valutare il contributo potenziale delle nuove tecnologie al fine di migliorare la presa in carico e il trattamento di questa patologia.



Sempre sabato 18 febbraio, alle ore 11, presso il servizio di Medicina Nucleare del “San Giovanni Battista” è in programma l’inaugurazione della nuova PET-TC, uno strumento di ultima generazione con uno scanner non più analogico ma digitale, tra i primi installati in Italia.

L’apporto della tecnologia

“Il tomografo, dotato di una TC altamente performante – spiega il responsabile del servizio dott. Silvio Sivolella – offre elevatissime prestazioni consentendo le più elevate performance diagnostiche per settori critici di oncologia, cardiologia e neurologia e massima sicurezza e comfort per il paziente”. “La nuova PET-TC permette un notevole avanzamento della metodica – prosegue il professionista dell’Azienda Usl Umbria 2 – con tecnologia basata sull’innovativa dotazione digitale del segnale grazie alla quale è possibile evidenziare il metabolismo di lesioni o neoformazioni di dimensioni molto contenute e stilare protocolli diagnostici capaci di mediare basse dosi di radio farmaco con tempi di acquisizione ridotti, se comparato con le apparecchiature standard”. Nella pratica clinica questa evoluzione tecnologica determinerà un’aumentata accuratezza diagnostica, grazie ad un miglior potere risolutivo e ad un perfezionamento della qualità dell’imaging; una riduzione della dose di radiazione al paziente e, di conseguenza, agli operatori; un maggior comfort e un minore stress per il paziente, con effetti benefici soprattutto nelle persone più fragili; una maggiore produttività e conseguente contrazione delle liste di attesa.

L’utilità dello strumento

Oltre ai campi di applicazione in oncologia della PET tradizionale, ovvero la diagnosi precoce dei tumori e la valutazione dell’efficacia della terapia, attraverso il nuovo sistema ibrido, grazie al grande potenziale tecnologico, l’Azienda USL Umbria 2 sarà in grado di gestire piattaforme per la Radioterapia, la Cardiologia nucleare e la Neurologia, oltre ad attivare l’interfaccia con la rete digitale regionale.

La delegazione

Alla cerimonia di inaugurazione prenderanno parte, tra gli altri, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, l’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, il vescovo mons. Domenico Sorrentino, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno Umberto Nazzareno Tonti con i rappresentanti del consiglio di amministrazione, il comandante della Compagnia Carabinieri di Foligno magg. Giuseppe Agresti il direttore regionale alla Sanità Massimo D’Angelo e, per l’Azienda Usl Umbria 2, il direttore generale Massimo De Fino, il direttore sanitario Simona Bianchi, il direttore amministrativo Piero Carsili, il direttore del presidio ospedaliero Mauro Zampolini, i direttori delle strutture complesse del “San Giovanni Battista”.

La delegazione alle ore 10.30 circa porterà un saluto, nella sala Alesini, ai partecipanti per poi spostarsi nella struttura di Medicina Nucleare per la cerimonia di inaugurazione del nuovo macchinario.