Ospedale Foligno, nuove aperture pomeridiane per donare sangue

La diminuzione nel 2022

“Il 2022 ha invece visto una riduzione di donazioni in aferesi – prosegue la dottoressa Micheli – a favore delle donazioni di sangue intero, necessarie per ricoprire i fabbisogni di globuli rossi dei nostri pazienti nel momento della ripresa a pieno regime delle attività ospedaliere post lockdown. È importante però sottolineare, in questa occasione, che anche il plasma è un emocomponente essenziale ed è utilizzato principalmente per la produzione di medicinali plasmaderivati, che sono fondamentali per molte categorie di pazienti con patologie sia croniche che urgenti”.

Gli orari per le nuove donazioni

Per questa ragione, al fine di aumentare la donazione di plasma, il Servizio ImmunoTrasfusionale della Usl Umbria 2, nella sede di Foligno, in collaborazione con le AVIS del territorio, ha previsto di ampliare ulteriormente la propria attività con quattro appuntamenti pomeridiani. Chi lo desidera, potrà recarsi in Ospedale, al “San Giovanni Battista” di Foligno, per donare il plasma, nel pomeriggio di martedì 15 e il 29 novembre e 13 e il 27 dicembre, dalle ore 14.30 alle 19.00, previa prenotazione chiamando la sede Avis di riferimento o la Avis provinciale di Perugia al 334.6729421.

“L’apertura pomeridiana vuole ampliare la possibilità di donare”

“Con l’apertura pomeridiana – afferma la responsabile del SIT aziendale – si intende favorire tutti quei donatori che, per motivi personali o di lavoro, possono essere in difficoltà nel recarsi la mattina ad effettuare la donazione, e riuscire a raggiungere l’obbiettivo della autosufficienza per i fabbisogni dei farmaci plasmaderivati“.