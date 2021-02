Ospedale di Pantalla, un altro reparto Covid ma con lo stesso personale

Operatori costretti a turni massacranti: i posti letto salgono a 70 | Contagiati dal Coronavirus due infermieri

Un altro reparto Covid all’ospedale di Pantalla, ma con lo stesso personale. L’ondata di contagi che ha colpito l’Umbria sta riempendo tutti gli ospedali della regione. Con il personale stremato e decimato dai contagi, a causa dei diversi focolai all’interno delle strutture sanitarie.

A Pantalla un altro reparto Covid

A Pantalla i pazienti Covid mercoledì sera erano 53 (50 questa mattina, giovedì, recita la dashbord regionale). La medicina Covid è passata da 20 a 35 posti letto, mentre la lungodegenza ospita 20 pazienti. E ora si sta allestendo un terzo reparto, nella ex Chirurgia, con altri 15 posti letto. Con la previsione di 6 posti letto di terapia subintensiva. A Pantalla, del resto, già da settimane arrivano anche pazienti Covid acuti.

Mancano infermieri e oss. In Medicina Covid, per oltre 30 pazienti ad ogni turno ci sono solo 3 infermieri e 2 oss. La notte un solo operatore socio sanitario. E per il terzo reparto si reperisce il personale tra quello dei primi due. Ma con un numero comunque esiguo, che pone anche interrogativi sui livelli di assistenza che potranno essere garantiti ai pazienti.

Gli operatori sono esasperati e costretti a turni massacranti, soprattutto da novembre in poi. Con la prospettiva, tra l’altro, di un peggioramento della situazione nelle prossime settimane, vista la marea di contagi in quasi tutta la regione.

Si invocano assunzioni di personale

E ci si domanda perché non assume, attingendo dalle graduatorie per l’emergenza.

Quanto al bando nazionale della protezione civile per inviare in Umbria le 496 professionalità richieste tra medici, infermieri e oss, si temono tempi comunque lunghi (nonostante la procedura d’urgenza) e soprattutto che non si riesca a reperire il personale, vista la situazione generale.

Due contagiati tra gli infermieri

Il personale al lavoro, tra l’altro, continua ad essere decimato dai contagi e costretto alla quarantena. Gli operatori delle 4 Azienda sanitarie umbre attualmente positivi al Covid sono 194. All’ospedale di Pantalla due gli infermieri trovati positivi.

Uno di questi aveva assunto la prima dose del vaccino. Si attendono nelle prossime ore gli esiti dei tamponi sui contatti. Sperando di scongiurare un nuovo focolaio ospedaliero.