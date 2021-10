L'ospedale di Orvieto piange la morte di Fernanda Sellani - Tuttoggi

E' venuta a mancare, domenica sera, la puericultrice Fernanda Sellani, una vera e propria istituzione nella città di Orvieto

Un grave lutto ha colpito l’Azienda Usl Umbria 2 e il personale dell’ospedale “Santa Maria della Stella” di Orvieto. È venuta a mancare, domenica sera, la puericultrice Fernanda Sellani, una vera e propria istituzione nella città.

Nel corso della sua lunga carriera professionale è stata accanto a centinaia di mamme aiutandole ad allattare e le ha guidate insegnando loro come rapportarsi con i loro bambini.

La direzione strategica aziendale – il direttore generale Massimo De Fino, la direttrice sanitaria Simona Bianchi, il direttore amministrativo Piero Carsili -, insieme alla direttrice del presidio ospedaliero di Orvieto Margarete Tockner, alla responsabile dell’Unità Operativa di Pediatria dott.ssa Elena Neri, al responsabile dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dott. Patrizio Angelozzi e a decine di colleghi dei due reparti esprime ai familiari la più sentita vicinanza e profondo cordoglio per la scomparsa della professionista: “Il suo sorriso e la sua disponibilità nei confronti di utenti e colleghi rimarranno un ricordo e un esempio indelebili per la struttura ospedaliera di Orvieto e per l’azienda sanitaria”.