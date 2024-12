Ospedale, da lunedì cantiere Brt: il VIDEO che spiega come cambia l’accesso

Cantieri per la realizzazione del Brt (Metrobus), da lunedì 9 dicembre e fino al 25 marzo cambiano le modalità di accesso con i mezzi a motore e a piedi nell’area dell’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Si tratta dei lavori relativi alla prima delle due fermate “Ospedale” del Brt. Non sarà più possibili arrivare all’ingresso principale (parcheggio Menghini) dell’ospedale dalla rotatoria di via Dottori, ma proseguire verso via Settevalli e svoltare in via Martiri XVIII Marzo, ne tratto dove viene istitituito il doppio senso di marcia. Dalla rotatoria si potrà accedere comunque al pronto soccorso, al Polo universitario e ad alcuni blocchi ospedalieri.

Un percorso pedonale di accesso all’ospedale è stato realizzato all’interno dell’area verde.