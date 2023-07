Orvieto Sound Festival 2023, Piazza del Popolo chiusa dal 17 al 26 luglio: l'ordinanza - Tuttoggi.info

Per consentire l’allestimento e lo smontaggio del palco, nonché lo svolgimento della manifestazione, il Settore Polizia locale e Mobilità del Comune di Orvieto ha emesso un'ordinanza.

Dal 20 al 23 luglio Piazza del Popolo, a Orvieto, ospiterà la terza edizione di Orvieto Sound Festival, l’evento musicale organizzato da Comune di Orvieto e Otr Live con la direzione artistica di Pino Strabioli.

Per consentire l’allestimento e lo smontaggio del palco, nonché lo svolgimento della manifestazione, il Settore Polizia locale e Mobilità del Comune di Orvieto ha emesso un’ordinanza:

dalle 5 di lunedì 17 luglio alle 20 di mercoledì 26 luglio 2023 è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in tutta Piazza del Popolo, con interruzione veicolare in via del Popolo e deviazione su Piazza Cimicchi, e in Piazza Ascanio Vitozzi, con deviazione su via della Misericordia e divieto di sosta con rimozione dei veicoli in via del Popolo, dall’intersezione con via Di Loreto fino a Piazza del Popolo;

dalle 8 di giovedì 20 luglio fino alle 1 di lunedì 24 luglio 2023 è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in Piazza Vivaria e Piazza Mazzini per consentire la sosta dei mezzi dell’organizzazione e dei veicoli di pronto intervento e/o soccorso;

dal 17 al 19 luglio 2023 e dal 24 al 26 luglio 2023 il tratto di via Corsica, da Piazza Corsica a Piazza Vivaria, sarà disciplinato a doppio senso di circolazione per consentire l’accesso dei veicoli ai parcheggi situati in Piazza Vivaria.

Nelle giornate di giovedì 20 luglio e sabato 22 luglio, non avendo la disponibilità di Piazza del Popolo e Piazza Vivaria, il consueto mercato cittadino sarà svolto in Piazza Cahen. Dalle 5 alle 15 di giovedì 20 e durante la giornata di sabato 22 luglio sarà in vigore il divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in tutta Piazza Cahen.

Lo svolgimento della manifestazione avverrà secondo il piano di sicurezza predisposto dalla Protezione Civile del Comune di Orvieto e dagli organizzatori.