Orvieto, solo 6 attualmente positivi. Aree giochi verso la riapertura - Tuttoggi

Scendono a 6 le persone attualmente positive al Coronavirus residenti o domiciliate a Orvieto. A comunicarlo è il sindaco Roberta Tardani. Che ieri, attraverso apposita ordinanza, ha revocato un provvedimento di isolamento contumaciale a cui era sottoposto un residente risultato positivo al Covid-19.

46 guariti tra residenti e domiciliati ad Orvieto

Ad oggi sono complessivamente 46 le persone ufficialmente guarite, cioè risultate negative a due test consecutivi.

In base ai dati in possesso all’amministrazione comunale relativi alle ordinanze sindacali di isolamento contumaciale emesse e ai ricoveri comunicati dalla Usl Umbria 2, i residenti o domiciliati nel comune di Orvieto attualmente positivi al Covid-19 sono 6 di cui 5 in isolamento contumaciale e 1 ricoverata presso le strutture ospedaliere della regione.

Cimiteri, in vigore il normale orario estivo

In osservanza delle misure contenute nel Dpcm 17 maggio 2020 e dell’ordinanza emessa dalla Regione Umbria, da oggi (19 maggio 2020) i cimiteri del Comune di Orvieto osserveranno il normale orario di apertura estivo: dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 7 alle 19 e la domenica dalle 7 alle 13. Restano ferme le prescrizioni relative al distanziamento sociale e al divieto di assembramenti.

Aree giochi verso riapertura

Le aree giochi all’interno dei parchi, giardini e aree verdi comunali saranno invece riaperte soltanto dopo l’intervento di sanificazione che partirà nel corso di questa settimana compatibilmente alle condizioni meteorologiche favorevoli.