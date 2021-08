Orvieto, scoperta 'banda' dedita a truffe online - Tuttoggi

La polizia di Orvieto ha denunciati due uomini e una donna - tutti residenti in Campania e tutti con precedenti penali per truffa

Alcuni mesi fa, le avevano sottratto quasi 9.000 euro con il sistema dello smishing (termine che deriva dall’unione delle parole sms e phishing, dove l’ultimo termine indica la “pesca” dei dati), ed all’inizio di agosto, la Polizia di Stato di Orvieto aveva individuato e denunciato uno dei truffatori, un 20enne della provincia di Caserta.

Scoperta ‘banda di truffatori’

Le successive indagini della Squadra Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, avvalendosi della proficua collaborazione della società Poste Italiane, avevano portato gli investigatori a svolgere le indagini anche al fuori della realtà territoriale locale, permettendo di identificare altri tre complici del giovane, due uomini e una donna – tutti residenti in Campania e tutti con precedenti penali per truffa, fermati più volte dalle Forze dell’Ordine in varie parti d’Italia e trovati sempre in compagnia di altri pregiudicati per truffa.

Truffa aggravata

Al termine delle indagini, è stata inviata una dettagliata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni con la quale si è ricostruita l’intera vicenda che ha portato alla denuncia per il reato di concorso in truffa aggravata.