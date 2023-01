Orvieto, rapina in banca con coltello | Arrestato un uomo - Tuttoggi

Rapina a Unicredit di Orvieto, i Carabinieri arrestano presunto responsabile. Incastrato da telecamere e identikit

Nella mattinata del 12 gennaio scorso un uomo ha rapinato la filiale di via Monte Peglia della banca Unicredit ad Orvieto, per un bottino di circa 30mila euro. L’assalto è scattato giovedì mattina, intorno alle 08.30, quando l’uomo è entrato nei locali della banca con il volto coperto da una mascherina chirurgica e ha minacciato il personale presente con un coltello. Arraffati i soldi si è poi dato alla fuga, portando via con sé il ricco bottino.

Rapina e fuga

La descrizione dell’autore della rapina veniva diramata a tutte le pattuglie delle varie Forze dell’ordine in circuito per il controllo del territorio. Durante l’attività investigativa è giunta una chiamata al 112 una chiamata per una richiesta di intervento, in località Lapone, da parte di alcuni cittadini che segnalavano la presenza di un uomo che vagava in quella zona alla ricerca della propria autovettura. Sul luogo, per le verifiche del caso, è giunta immediatamente una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri ma l’uomo, alla vista delle uniformi, è scappato lanciandosi in un roveto di spine.