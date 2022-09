Orvieto promuove la "Città nascosta": installati 3 totem informativi nel centro storico - Tuttoggi

In ogni totem 3 facciate

Ogni totem ha tre facciate. Alla “Città nascosta” è dedicata una delle tre facciate, con foto, informazioni di base e di contatto dei sei luoghi. Inoltre un codice QR che rimanda a un approfondito itinerario di visita all’interno del sito di promozione turistica www.liveorvieto.com. Le altre due facciate, invece, sono occupate dal calendario aggiornato in tempo reale degli eventi della città “Orvieto Always On” e dalle informazioni relative a Carta Unica Orvieto. Dai totem, poi, si accede anche a “Live Orvieto Postcard”, il servizio, realizzato dal Comune di Orvieto in collaborazione con PemCards, con cui è possibile trasformare una foto scattata con lo smartphone in una vera e propria cartolina che sarà stampata e spedita al mittente desiderato.

“Un passo importante”

“Un altro importante passo – dichiara l’Assessore al Turismo del Comune di Orvieto – per la promozione dei siti sotterranei. Proporre e comunicare in maniera unitaria l’incredibile ‘Città nascosta’ nelle viscere della Rupe significa andare incontro ai visitatori e offrire loro un’affascinante e diversa esperienza di visita di Orvieto”.