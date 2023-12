Orvieto, paziente scrive lettera di ringraziamento ai sanitari della Riabilitazione Intensiva e Territoriale - Tuttoggi.info

"I miei più sentiti apprezzamenti e ringraziamenti a tutto il personale medico e sanitario con il quale ho interagito".

Una paziente di Orvieto ha rivolto un plauso e un sentito ringraziamento agli operatori sanitari della struttura di Riabilitazione Intensiva e Territoriale diretta dal dottor Fabrizio Mosca.

Di seguito il testo della lettera.

“A causa di una frattura del collo del femore alla fine del mese di agosto in Friuli Venezia Giulia, sono stata sottoposta a intervento chirurgico presso il locale nosocomio. Al termine della degenza sono quindi rientrata al mio domicilio, a Orvieto, dove, a seguito di regolare e celere procedura sanitaria-amministrativa presso l’Ospedale ‘S. Maria della Stella’, ho iniziato e concluso le terapie riabilitative previste nella struttura distrettuale Usl Umbria 2 di via Postierla.

Se da una parte ritengo sia giusto stigmatizzare esperienze e circostanze non favorevoli, allo scopo di migliorare il servizio a vantaggio di utenti e operatori tutti, ritengo sia altresì doveroso segnalare le esperienze positive riscontrate.

Pertanto, mediante la presente missiva, vorrei far pervenire i miei più sentiti apprezzamenti e ringraziamenti a tutto il personale medico e sanitario con il quale ho interagito nel corso della terapia riabilitativa. Tutti si sono sempre distinti per competenza, efficienza, dedizione, senso di responsabilità e del dovere, disponibilità e umanità (aspetti che ho avuto modo di osservare non solo nei mei confronti, ma anche verso tutti i pazienti incontrati in occasione delle terapie). In breve, posso certamente affermare si sia trattato di un chiaro esempio di ‘buona sanità’. In particolare, rivolgo un sentito ringraziamento alla dottoressa Antonella Cometa e alla dottoressa Silvia Scoscia, fisioterapista di riferimento.