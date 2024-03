Orvieto, incontro con i candidati sindaco sulla sanità spostato all'Oasi dei Discepoli - Tuttoggi.info

Si terrà all'Oasi dei Discepoli - Sala Sant'Andrea (via Piave 12, Sferracavallo di Orvieto) l'incontro con i candidati sindaco di Orvieto sulla sanità promosso da PrometeOrvieto.

Si terrà all’Oasi dei Discepoli – Sala Sant’Andrea (via Piave 12, Sferracavallo di Orvieto) l’incontro con i candidati sindaco di Orvieto sulla sanità promosso da PrometeOrvieto.

“Abbiamo percepito molto interesse negli orvietani – spiegano i promotori – in relazione all’incontro organizzato per il 5 marzo, così come abbiamo avuto molte richieste di semplici cittadini per assistere al menzionato incontro. Avendo quindi bisogno di un luogo più ampio, abbiamo deciso di tenere l’incontro in oggetto non più a Lo Scalo Community Hub“.

L’appuntamento è dunque mercoledì 5 marzo alle ore 18 a Sferracavallo.

Luogo: ORVIETO