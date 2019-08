Orvieto, incidente in Autostrada, chiusa carreggiata sud dell’A1

share

I VVF di Orvieto sono intervenuti questa mattina lungo l’A1 corsia sud km 457 per un incidente stradale. Secondo quanto è stato possibile apprendere, il sinistro ha coinvolto 2 autovetture che, per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine sono entrate in collisione. Dalle prime informazioni sembra che, fortunatamente, l’incidente non sia grave, ma si è comunque resa necessaria la chiusura temporanea dell’autostrada. Due i feriti apparentemente non gravi sono trasferiti in ospedale dal 118 per gli accertamenti del caso.

share

Stampa