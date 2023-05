Orvieto, i quartieri tornano a sfidarsi nell'arena del padel - Tuttoggi.info

Dal 24 maggio all’8 giugno il "Torneo dei Quartieri", che si svolgerà negli impianti dell’Oasi dei Discepoli.

Dal 24 maggio all’8 giugno, Olmo, Stella, Serancia e Corsica torneranno a darsi battaglia incrociando le racchette in occasione della seconda edizione del “Torneo dei Quartieri”, che si svolgerà negli impianti dell’Oasi dei Discepoli.

Nuova la formula della competizione, che prevede un girone all’italiana con incontri fra le squadre; dalla classifica si determineranno le semifinali, quindi la finalissima. Ogni sfida si articolerà su cinque incontri, di cui tre open, uno over 50 e uno femminile. Il quartiere da battere è l’Olmo, che ha trionfato nella prima edizione. Come lo scorso anno, la premiazione avverrà nel corso della serata della “Staffetta dei Quartieri”, sabato 10 giugno in Piazza Duomo.

Zappone: “Vogliamo che questo torneo cresca”

“Riteniamo che questa formula possa aumentare il livello della competizione”, ha spiegato Marco Zappone, ideatore e organizzatore del torneo. “Il padel è una disciplina in crescita nel nostro territorio, e anche i risultati sportivi ci stanno dando soddisfazioni“.

“Vogliamo che questo torneo cresca e si consolidi tra gli appuntamenti sportivi legati alla tradizione del Corpus Domini“.

Il commento del delegato Coni Umbria

“Un torneo importante che coniuga uno sport di grande attualità con le tradizioni di una delle più belle città della nostra Regione”, ha scritto il delegato del Coni Umbria, Fabio Moscatelli, nel messaggio inviato agli organizzatori. “Il padel sta crescendo giorno dopo giorno, non solo nei numeri. L’amico Marco Zappone, che ringrazio a nome della FITP Umbria, con il suo gruppo di appassionati padellisti sta gettando le basi per lo sviluppo del padel a Orvieto“.

Moscatelli: “Il padel ha stimolato importanti investimenti”

“Il padel – ha aggiunto infine l’assessore allo Sport del Comune di Orvieto, Carlo Moscatelli – nella nostra città ha stimolato importanti investimenti da parte dei privati sull’impiantistica sportiva, che contribuiranno sicuramente ad aumentare il numero di persone che si avvicineranno a questa disciplina. Il torneo di padel aprirà la stagione delle sfide tra i quartieri e si affiancherà ai tradizionali appuntamenti della staffetta, in programma il 10 giugno, e del torneo di basket, dal 12 al 17 giugno“.

Il calendario del torneo

Mercoledi 24 maggio ore 20

Serancia-Stella

Corsica-Olmo

Giovedi 25 maggio ore 20Serancia-Olmo

Lunedi 29 maggio ore 20Stella-Corsica

Martedì 30 maggio ore 20Olmo-Stella

Mercoledì 31 maggio ore 20Corsica-Serancia

Lunedì 5 e martedì 6 giugno le due semifinali, mercoledì 7 giugno la finale per il 3-4 posto, giovedì 8 giugno la finalissima.