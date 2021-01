Orvieto, baby-spacciatori denunciati | Carabinieri "Allarme droga tra giovani" - Tuttoggi

Nella città della Rupe si susseguono episodi di spaccio di droga tra giovanissimi. Anche i pusher sono spesso minori e incensurati

Nella giornata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo di Orvieto, hanno deferito in stato di libertà quattro persone per “spaccio di sostanze stupefacenti” : si tratta di un giovane orvietano di 22 anni, già noto alle Forze dell’ordine, un suo coetaneo gambiano in Italia senza fissa dimora, anch’egli già noto alle Forze dell’ordine, e due minori orvietani – una ragazza ed un ragazzo – entrambi diciassettenni ed incensurati.

Spaccio e droga tra giovani

Nei confronti del gruppo sono stati ricostruiti una serie di episodi di spaccio di sostanze stupefacenti a giovani orvietani, avvenuti tra i mesi di giugno e di dicembre dello scorso anno 2020. Nel corso dell’intera attività d’indagine sono stati effettuati sequestri di minime quantità di hashish, a supporto dell’attività investigativa che ha evidenziato una certa diffusione, nell’orvietano, del fenomeno del consumo di droghe “leggere”.

Allarme droga tra giovani

I Carabinieri, impegnati a tutto campo nel contrasto di questo fenomeno, rispetto al quale osservano “che può e deve suonare come un campanello d’allarme in relazione alla giovanissima età dei consumatori. In tale ottica appare sempre più importante affrontare in maniera sinergica il problema, non solamente su un piano squisitamente repressivo, ma anche preventivo”.