Orvieto, aperte iscrizioni alla scuola musicale Casasole - Tuttoggi

Scuola Casasole a Umbria Jazz Winter

Confermata anche la partecipazione della Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole” alla prossima edizione di Umbria Jazz Winter con il Teatro del Carmine che ospiterò la sezione del festival dedicata ai più piccoli.

Studenti della Casasole al teatro del Carmine

Sempre il Teatro del Carmine diventerà il palcoscenico attivo di tutti i giovani allievi della Scuola di Musica che da dicembre, insieme agli insegnanti, daranno vita ad una stagione di innovazione musicale. Prosegue la collaborazione con la Filarmonica “L. Mancinelli” banda città di Orvieto, per l’attivazione dei percorsi musicali della Sezione Banda e il sostegno al progetto SaràBanda. Una consistente opportunità di crescita musicale per gli iscritti della Scuola Comunale di Musica alla quale si può accedere in ogni periodo dell’anno, con prove gratuite e percorsi didattici mirati alla formazione di aspiranti musicisti di ogni età.

I corsi della scuola Casasole

La Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole” propone corsi di: Pianoforte, Violino, Violoncello, Chitarra Classica, Chitarra Elettrica, Contrabasso, Basso Elettrico, Fisarmonica, Saxofono, Clarinetto, Tromba, Trombone, Corno, Flauto, Batteria, Percussioni, Canto Moderno, Canto Lirico. L’inscrizione ai corsi comprende anche la partecipazione al corso di Solfeggio e Teoria Musicale.

Musica anche per bambini

Anche quest’anno sarà attivato il corso di Propedeutica Musicale per bambini da 3 a 6 anni. Infine sarà possibile iscriversi ai laboratori didattici di: Canto Corale, Coro dei Bambini, Pianoforte a Quattro Mani, Orchestra di Archi, Orchestra di Fiati, Orchestra da Camera, Big Band, Jazz Orchestra e Orchestra di Musica Popolare.

Le info

Tutte le informazioni per iscriversi alle molteplici attività della Scuola Comunale di Musica si possono reperire presso la sede, in via Roma 3 (ex caserma Piave), dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18, oppure consultando il sito internet www.musicaorvieto.it si possono scaricare i moduli di iscrizione.