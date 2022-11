Ordine pubblico e legalità a Gubbio, rinnovati i protocolli con la Prefettura - Tuttoggi

Il Protocollo di legalità è invece finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l’estensione delle cautele antimafia all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori e agli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base al codice delle leggi antimafia e attraverso il monitoraggio costante di cantieri e imprese coinvolti nell’esecuzione delle opere. Il focus è dunque sugli appalti, con tutta una serie di verifiche da effettuare rispetto alle ditte contraenti, alla tracciabilità dei flussi finanziari, a tutte le transazioni connesse ai contratti, all’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi e alla sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate.

Il protocollo prevede anche una serie di provvedimenti relativi alla tutela della legalità delle attività economiche e commerciali: in particolare il Comune provvederà, attraverso la Polizia Municipale, ad una campagna di controlli nei locali ed esercizi pubblici della città, al fine di verificare il rispetto delle normative e indirizzare alla Prefettura, con cadenza mensile, la segnalazione relativa alle variazioni di tipologia di attività o di titolarità afferenti a settori considerati maggiormente a rischio infiltrazione.

Inoltre, in tema di “movida” e disturbo della quiete pubblica, il Comune potrà valutare, in relazione a specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di decoro urbano presi in esame in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, l’adozione di provvedimenti ordinatori contingibili e urgenti volti a limitare la vendita o l’asporto di bevande alcoliche, come anche la regolamentazione con possibili limitazioni degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici e di svolgimento di attività commerciali che praticano la vendita di bevande alcoliche. Ciò sempre al fine di prevenire i fenomeni di illegalità e disturbo alla quiete ricollegabili al deflusso dell’utenza o alla sosta di essa nelle prossimità esterne ai locali.