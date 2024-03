Ordinamento degli Educatori professionali socio-pedagogici. Le preoccupazioni della FNO TSRM e PSTRP - Tuttoggi.info

La Presidente della Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP e i Presidenti delle Commissioni di albo nazionali di Educatori professionali, Logopedisti, Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnici della riabilitazione psichiatrica e Terapisti occupazionali hanno espresso apprezzamento per gli emendamenti presentati in merito all’ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali – DDL Senato n. 788 – attualmente in discussione presso la VII Commissione Cultura del Senato. Gli emendamenti sono in linea con le richieste delle Federazioni e Consigli nazionali delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, tuttavia emergono alcune criticità.



Le sovrapposizioni di compiti e funzioni con le professioni già regolamentate, tra cui alcune di quelle degli Ordini TSRM e PSTRP, generano preoccupazione. Particolarmente rilevante è la sovrapposizione dell’Educatore professionale socio-pedagogico con una figura già esistente e regolamentata dal 1984, ovvero gli Educatori professionali iscritti ai relativi albi ed Elenchi speciali a esaurimento (ESE) presso i predetti Ordini, che crea confusione nella gestione dei servizi alla persona e favorisce contenziosi.

Si auspica che la politica si concentri sul testo del disegno di legge al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e denominazioni che comprometterebbero la buona gestione e la regolamentazione dei servizi su tutto il territorio nazionale.