Operaio ferito durante attività di bonifica a San Giovanni di Baiano

L'operaio era intento in attività di bonifica del torrente Marroggia a Spoleto quando è rimasto ferito ad una gamba. Soccorso dal 118

Un operaio è rimasto ferito sul lavoro venerdì mattina a Spoleto. L’incidente è avvenuto a San Giovanni di Baiano. L’uomo, secondo quanto è stato possibile ricostruire, era intento di attività di bonifica al torrente Marroggia nella popolosa frazione spoletina, non distante dalla chiesa. Durante tali operazioni si sarebbe ferito ad una gamba, fortunatamente in modo non grave.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, che ha prestato le cure all’operaio prima di trasportarlo in ospedale, e poi i vigili del fuoco.