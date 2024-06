Open Day per la Ducato Futsal under 17 - Tuttoggi.info

La società di via Finlandia cerca ragazzi che sposino il progetto della under 17

Con negli occhi l’ottimo finale di stagione tanto della prima squadra, quanto del settore giovanile, si guarda al futuro per la Ducato Futsal Spoleto. E lo si fa nell’ottica di allargare la base delle compagini che saranno il serbatoio della Ducato del futuro. Per l’anno 2024-2025, dopo aver ben seminato nelle under 13 e under 15, si punterà a creare una under 17 competitiva, pronta per il campionato regionale. Allo scopo dal 25 al 27 giugno, il PalaRota sarà scena per uno speciale Open Day dedicato a ragazzi nati negli anni 2008 e 2009. Dalle 18.30 alle 20.00 tre giornate in cui Claudio De Moraes, insieme al suo staff, presenterà il progetto Ducato Futsal a giovani interessati; e non alla lavagna, ma sul campo.