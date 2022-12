Omicidio Terni, avvocato presunto assassino rinuncia a Riesame - Tuttoggi

Omicidio Terni, indagini serrate. Attesa per risultati autopsia

Continuano serrate le indagini dei Carabinieri di Terni, coordinati dalla Procura della Repubblica, per cercare di far luce sulle zone d’ombra che avvolgono l’omicidio di Ridha Jamaauoi, il 39enne ucciso brutalmente la sera dello scorso 27 novembre in via Marche, dopo una violenta rissa, scoppiata per futili motivi. Secondo la difesa, infatti, ma anche secondo quanto dichiarato dallo stesso Procuratore Capo, Alberto Liguori, diversi sarebbero gli aspetti da chiarire, a iniziare dal ruolo avuto dal cittadino italiano coinvolto nella rissa, alla presenza di più persone sulla scena del delitto. Intanto si attendono ancora i risultati dell’autopsia esperiti dal dott. Luca Tomassini lo scorso sabato 3 novembre in sede di incidente probatorio.