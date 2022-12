Omicidio Terni, difesa presunto assassino ricorre al Riesame | A ore attesi risultati autopsia - Tuttoggi

Omicidio Terni, pronta istanza della difesa di Samuel Obagbolo al Riesame. Svolta autopsia sul cadavere di Ridha Jamaaoui

Ore decisive per far luce sulle molte zone d’ombra sull’omicidio di Ridha Jamaaoui, il 39enne ucciso a Terni in via Marche nella notte del 27 novembre, dopo una violenta rissa in strada. Il medico incaricato dalla Procura della Repubblica di Terni, il dott. Luca Tomassini, ha svolto la perizia sulla salma della vittima lo scorso sabato 3 novembre in sede di incidente probatorio: il verbale dell’autopsia potrebbe essere depositato già in serata, o forse domani. Proprio dalla perizia del medico legale si potrà sapere molto di più su come è stato ucciso Ridha Jamaaoui, visto che lo stesso Procuratore Capo, Alberto Liguori, nell’ambito della conferenza stampa tenuta nel Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni, aveva riferito che “ci sono ancora molti aspetti da chiarire”. Intanto la difesa dell’unico accusato di omicidio, il 26enne di nazionalità nigeriana, Samuel Obagbolo, attualmente in stato di arresto nel carcere di Spoleto, sta preparando l’istanza da depositare presso il Riesame.

Omicidio Terni, le zone d’ombra

Come si diceva sono ancora molti gli aspetti da chiarire, come, ad esempio, quante persone abbiano preso parte effettivamente alla rissa e con quale ruolo. Oppure se, come è sembrato in un primo momento, non siano state utilizzate armi o oggetti atti ad offendere. Ma anche alcune testimonianze di persone ‘informate sui fatti’ che non sarebbero del tutto convergenti. Proprio per dirimere questi punti chiave proseguono incessanti le indagini dei Carabinieri, coordinati dal magistrato, Barbara Mazzullo.