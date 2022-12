Omicidio Terni, presunto assassino non risponde al giudice in udienza di convalida arresto - Tuttoggi

Omicidio Terni, proseguono le indagini

Proseguono le indagini dei Carabinieri di Terni, coordinati dalla Procura della Repubblica di Terni, per chiarire la dinamica dei fatti. Come sottolineato dallo stesso Procuratore Capo, dott. Alberto Liguori, ci sono ancora zone d’ombra rispetto alle quali è necessario approfondire alcuni elementi. La scena del crimine non è dunque ancora chiara agli inquirenti che continuano ad ascoltare testimonianze e a visionare i filmati delle telecamere che avrebbero ripreso alcuni momenti salienti di ciò che è avvenuto in via Marche.

Omicidio, corpo della vittima massacrato di botte

Decisiva sarà anche l’autopsia sulla salma della vittima, perché sarà da quella perizia tecnica che potranno emergere altri ulteriori particolari che potrebbero essere decisivi per le indagini. Il corpo della vittima, ad esempio, è stato letteralmente massacrato di botte, circostanza che potrebbe far supporre che il pestaggio sia avvenuto da parte di più persone. Al momento, comunque, non risulterebbero altre persone in stato di fermo.