Omc, conto alla rovescia per i lavori. Filt Cgil: "Posti di lavoro e rilancio economico" - Tuttoggi

Il momento del rilancio delle OMC di Foligno è ormai alle porte, la soddisfazione della Filt Cgil per il progetto di Trenitalia

Il momento del rilancio delle OMC (Officine manutenzione ciclica) di Foligno è ormai alle porte. “I piani industriali di Trenitalia hanno confermato ancora una volta questa importante scelta ricaduta sul’Umbria da parte di gruppo Ferrovie dello Stato – si legge in una nota della Filt Cgil Umbria – Ultimato il progetto, stanno per iniziare i lavori, con la posa della prima pietra del capannone che ospiterà i treni in composizione bloccata, con ben 3 binari dedicati, capaci di ospitare fino a 4 convogli simultaneamente”.

Per il sindacato si tratta di “un grande successo, dovuto anche alla grande spinta propulsiva della Filt Cgil, che negli ultimi anni ha cercato con insistenza, insieme all’azienda e alla politica regionale e nazionale, la strada migliore da percorrere”.