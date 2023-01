Officine manutenzione ciclica, nuovi treni lavorati a Foligno

Manutenzione di nuovi veicoli

“Ringrazio Trenitalia per aver accolto le nostre richieste – dice l’assessore – che confermano la serietà nell’impegno di continuare ad investire sulle OMC di Foligno, ampliando la gamma di materiale rotabile da lavorare”. “Accogliamo con particolare soddisfazione – evidenzia – la decisione di includere nelle manutenzioni di Foligno i Minuetto, a cominciare dai quattro di proprietà regionale, ancora seminuovi e che dovranno prendere servizio sulla FCU appena possibile perché potremmo utilizzarli tutti e otto sulla tratta Città di Castello-Perugia Sant’Anna notevolmente prima della riapertura della intera dorsale prevista ad oggi, con i fondi PNRR, entro il 2026. Verranno equipaggiati della tecnologia con frenata maggiorata e di quella ERTMS di cui si sta per essere dotata la tratta Città di Castello- Perugia Sant’Anna oggi in funzione”.

“Foligno nella rete di Trenitalia”

“Questa – sostiene l’assessore Melasecche – è la risposta migliore e seria a quei buontemponi che sollecitarono un intervento trash di una trasmissione nazionale sui generis in cui l’intervistatore, che nulla aveva capito del problema, voleva addebitare al sottoscritto l’utilizzo dei treni a gasolio, in funzione da tempo immemorabile in Umbria nonostante la linea elettrica installata da anni. Treni che manderemo noi in pensione e linea elettrica che saremo noi ad attivare”. “Prosegue, quindi, l’intesa di mantenere un rapporto continuo di collaborazione ed informazione reciproca con questo settore specifico di Trenitalia – conclude l’assessore – per conseguire gli obiettivi prefissati e consolidare al meglio la presenza a Foligno di quella struttura industriale, a vantaggio delle professionalità esistenti all’interno dell’OMC e dando continuità ad una struttura da sempre vanto della città e dell’intera regione”.