Ok alla nuova strada a Prepo: come cambia la viabilità

Approvata in III Commissione consiliare con la sola astensione di Morbello, la preconsiliare della Giunta relativa all’approvazione del progetto definitivo del nuovo tracciato stradale di collegamento tra via Mentana e strada di Prepo. Pratica che fa seguito all’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del progetto inerente la realizzazione del nuovo tracciato stradale di collegamento tra Via Mentana e Strada di Prepo, con conseguente adozione della variante al Prg, Parte Operativa necessaria alla localizzazione e realizzazione della stessa opera pubblica.

Nel periodo della pubblicazione non sono pervenute osservazioni alla variante. L’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica e della contestuale relativa variante urbanistica comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sugli immobili compresi nel piano particellare di esproprio e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché l’accoglimento delle proposte formulate dalle proprietà immobiliari interessate dal progetto e la conseguente cessione gratuita dei sedimi interessati dalla realizzazione dell’opera.

Il progetto

Il costo dell’opera è di 390mila euro, di cui 250mila a carico del privato (Lidl). La nuova strada permetterà l’alleggerimento del transito sul ponte di Prepo e l’eliminazione dell’impianto semaforico oggi presente all’incrocio con via dell’Infernaccio. Soprattutto nelle ore di punta, infatti, quella zona è congestionata dal traffico, con criticità significative sia dal punto di vista della viabilità che ambientali.

Tecnicamente il progetto prevede il prolungamento della strada, che attualmente costeggia la sede della Figc e che termina all’altezza dei campi da calcio; la stessa, completato l’intervento, si riconnetterà con via Mentana.

L’ing. Ambrosi ha spiegato che, a seguito della realizzazione della nuova strada, la circolazione avverrà nel seguente modo: eliminazione semaforo all’incrocio tra via Mentana, strada Fosso dell’Infernaccio e via Palermo; il ponticello posto all’estremità di strada di Prepo sarà percorribile a senso unico solo in ingresso verso il quartiere di Prepo; i veicoli in uscita da strada di Prepo dovranno svoltare a sinistra (dunque senza poter percorrere il ponticello) in direzione obbligatoria verso la nuova viabilità riconnettendosi poi a via Mentana.

Il dibattito

L’assessore Otello Numerini ha ricordato che l’intervento rientra nell’ambito di quelli volti alla riqualificazione dell’area di via Palermo sia dal punto di vista viario che urbanistico con conseguenti benefici per la viabilità e per l’ambiente. La pratica peraltro nasce nel 2013 a seguito di una sottoscrizione di un protocollo con Lidl che si farà carico di una somma pari a 250mila euro rispetto ai 390mila complessivi richiesti per completare l’intervento.

La consigliera Borghesi ha confermato che la pratica, estremamente positiva per gli effetti benefici che avrà sul traffico dell’area, nasce nel 2013 con l’obiettivo di contribuire a risolvere alcune criticità viarie insistenti nel quartiere. La rappresentante del Pd ha comunque rivolto un invito agli uffici affinché esercitino un monitoraggio costante sui lavori tenuto conto della delicatezza dell’intervento.

