Offerta Melaprendo: l'impulso necessario ad aziende e professionisti per incrementare visibilità e clientela - Tuttoggi.info

Cogli la mela dell'opportunità! Risparmia al 73% e assapora il gusto del successo.

Nel panorama competitivo attuale, avere una presenza solida e visibile sul mercato è fondamentale per le aziende e i professionisti che aspirano a crescere e a raggiungere nuovi livelli di successo. La nuova proposta commerciale, chiamata “Combo Melaprendo”, si presenta come un’opportunità unica per le aziende e i professionisti desiderosi di aumentare la loro visibilità e attrarre nuovi clienti. Questa proposta del tutto particolare offre un pacchetto completo di servizi pubblicitari anche molto diversi tra loro, a un prezzo esclusivo, aprendo le porte a nuove opportunità di crescita e successo.

La Proposta “Melaprendo” – Cogli l’opportunità: 73% di SCONTO, gustando il sapore di un’offerta perfetta!”

Il “Pacchetto Combo Melaprendo” è stato creato su misura per soddisfare le esigenze di aziende e professionisti che vogliono ampliare la loro presenza e raggiungere un pubblico più vasto. Questo pacchetto innovativo unisce una serie di servizi pubblicitari altamente efficaci, fornendo una strategia completa per incrementare la visibilità e la clientela. I servizi inclusi nel pacchetto sono:

TIME of BNI: 4 Pagine Pubblicitarie + 3 Redazionali: Un’opportunità unica per presentare la propria attività attraverso pagine pubblicitarie di alta qualità e articoli redazionali accuratamente scritti. Questa esposizione mirata offre la possibilità di condividere il proprio messaggio con un pubblico interessato e attento. La rivista Time of BNI (registrata presso il Tribunale di Perugia) infatti è un pdf sfogliabile veicolato attraverso i capitoli BNI della Region Perugia Rieti e Terni, nel pacchetto saranno stampate anche delle copie che ogni sponsor potrà donare ai propri clienti come un vero House Organ della propria attività. Stampa Copie TIME: 10 Copie Stampate ad Uscita Pubblicitaria: La stampa di copie fisiche dell’uscita pubblicitaria consente di raggiungere anche il pubblico che preferisce i mezzi di comunicazione tradizionali, garantendo un’impronta duratura e tangibile. Eventi BNI: Quota di Partecipazione e Logo su Roll Up Eventi Regionali: Partecipare agli eventi regionali di BNI offre una doppia opportunità, formazione di alto livello e occasione di networking preziosa. Con la quota di partecipazione inclusa nel pacchetto, l’azienda o il professionista può partecipare gratuitamente alla formazione in aula e mettere in mostra il proprio logo attraverso roll-up dedicati. TUTTOGGI.INFO: 6 Mesi di Banner + 3 Redazionali: Il mondo digitale è un terreno fertile per la visibilità. Attraverso banner pubblicitari su TUTTOGGI.INFO, il pubblico online avrà modo di scoprire l’azienda o il professionista. Gli articoli redazionali approfonditi offrono un’opportunità unica di raccontare la propria storia. Tutto sarà linkato al sito internet dell’azienda o alle pagine social. Oltre 50.000 sono le pagine viste ogni giorno nella testata più letta dell’Umbria TEDxSpoleto: Sponsor Supporter + 2 Biglietti Teatro + 2 Cene Post Evento: Essere uno sponsor supporter di un evento TEDx è un’occasione di prestigio. Oltre alla visibilità, questo servizio offre anche l’opportunità di partecipare in prima persona all’evento o regalare ad un proprio ospite la possibilità di assistere ad un TEDx e alla cena post-evento per conoscere da vicino speakers, coach e staff della manifestazione nota in tutto il mondo. Quella di Spoleto giunge alla sua terza edizione e si terrà a Gennaio presso il Teatro Caio Melisso, sempre sul tema del Genio dell’Uomo. Shooting Foto: Da organizzare in occasione di 2 Eventi BNI di Regione: Immagini di alta qualità sono fondamentali per una comunicazione efficace. Il servizio di shooting foto cattura momenti importanti durante gli eventi BNI, fornendo contenuti visivi per ulteriori attività di marketing. Le immagini possono essere infatti riutilizzate nella comunicazione social e web andando a costituire un preziosissimo database.

Vantaggi Chiave:

Il “Pacchetto Combo Melaprendo” offre una serie di vantaggi chiave per le aziende e i professionisti che cercano di crescere nella loro nicchia di mercato con il 73% di sconto rispetto al prezzo di listino:

Visibilità Multipla : Grazie alla varietà di servizi inclusi, il marchio sarà esposto su diverse piattaforme, sia fisiche che digitali, amplificando la visibilità.

: Grazie alla varietà di servizi inclusi, il marchio sarà esposto su diverse piattaforme, sia fisiche che digitali, amplificando la visibilità. Formazione e Networking Strategico : La partecipazione agli eventi BNI offre l’opportunità di connettersi con altri professionisti e aziende, aprendo le porte a collaborazioni e partnership.

: La partecipazione agli eventi BNI offre l’opportunità di connettersi con altri professionisti e aziende, aprendo le porte a collaborazioni e partnership. Esclusività e Prestigio : L’essere sponsor supporter di un evento TEDx aggiunge un tocco di prestigio all’immagine del marchio.

: L’essere sponsor supporter di un evento TEDx aggiunge un tocco di prestigio all’immagine del marchio. Contenuti di Qualità: Gli articoli redazionali e le foto di alta qualità contribuiscono a costruire un’immagine professionale e affidabile.

Il costo del pacchetto riservato per i membri BNI è di euro 135+IVA al mese in abbonamento annuale (deducibile come spese di marketing).

Per maggiori informazioni Leonardo Perini 3336297471 o l.perini@mediamarketer.it