Nuovo Piano ittico, a metà dicembre la partecipazione

L'annuncio dell'assessore Morroni in risposta a un'interrogazione della Lega. Puletti: bene, momento difficile per pesca e caccia per le restrizioni Ue

L’Umbria si doterà di un nuovo piano ittico, che conterrà le linee programmatiche per i prossimi 6 anni. E’ quanto ha detto l’assessore regionale Roberto Morroni, rispondendo in Aula ad una interrogazione presentata dai consiglieri della Lega Manuela Puletti (prima firmataria), Valerio Mancini e Marco Castellari, in cui si sollecitava di avviare le procedure e le interlocuzioni volte al rinnovo o eventualmente all’aggiornamento, del Piano regionale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva.

“Le fasi preliminari di partecipazione – ha detto Morroni illustrando l’iter che dovrà portare alla stesura del nuovo Piano ittico – avranno inizio a metà di dicembre. L’operato dell’Assessorato – ha aggiunto – è sempre stato e continuerà ad essere fondato sulla partecipazione e su quanto previsto nelle normative, così da poter arrivare ad una sintesi che tenga conto delle esigenze e delle aspettative di tutti i cittadini”.

Nella sua replica Puletti ha manifestato soddisfazione per la volontà di aggiornare il Piano ittico. “Ricordo – ha sottolineato – la necessità di coinvolgere tutti i pescatori. Per questo ho depositato in Terza commissione la richiesta di audizione di tutte le associazioni di pesca ittica e sportiva, per dare al piano l’impronta politica di questa maggioranza. La pesca e la caccia – ha aggiunto l’esponente della Lega – non stanno vivendo un periodo facile a causa delle restrizioni europee. Non sarà facile andare ad incidere su una rete così stretta, ma è lodevole l’intenzione di coinvolgere le associazioni e tutto questo mondo”.