Nuovo nido di San Pietro, come cambia la viabilità - Tuttoggi.info

Partiranno la prossima settimana i lavori di trasferimento dell’attuale asilo d’infanzia “Il Cerbiatto”, che sorgerà nella porzione fuori terra del parcheggio multipiano | Via di Fonte Avellana verrà chiusa al traffico veicolare

Partiranno la prossima settimana, grazie ad un finanziamento complessivo di 1.117.481 euro derivante dai fondi Pnrr e del Piano asili nido dell’Unione Europea, i lavori di trasferimento dell’attuale nido d’infanzia “Il Cerbiatto” di Gubbio, che accoglie 46 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi.

Il nido verrà trasferito nella porzione fuori terra del parcheggio multipiano di San Pietro in via Fonte Avellana, situato a circa 200 m dall’attuale sede, grazie alla riconversione di una porzione del Puc 1 di San Pietro. Per tutta la durata dei lavori via di Fonte Avellana verrà chiusa al traffico veicolare, mentre resterà sempre accessibile il transito pedonale.

La viabilità alternativa è volta a individuare il nuovo transito veicolare, utile a raggiungere via del Cavarello. Per chi proviene da Via Dante Alighieri-Corso Giuseppe Garibaldi, anziché svoltare a sinistra in Via Vincenzo Armanni, sarà possibile girare a destra in Via Nelli e poi sempre a destra in Via Savelli, per poi percorrere nuovamente via Dante Alighieri e attraversare l’arco di Sant’Agostino seguendo la circolazione prevista dal regolamento comunale.

Per chi invece proviene dal quartiere di San Pietro, anzichè procedere per via Armanni si potrà svoltare su Via Mazzini e girare a destra in Via Maffei-Via Fabiani e ricongiungersi a Via Savelli oppure percorrere Corso Garibaldi e transitare per Via della Repubblica. In alternativa, quando verrà riaperta Via Mazzini, si potrà proseguire lungo tale via arrivando in Piazza Quaranta Martiri per poi girare in Via Campo di Marte. Il parcheggio interrato a livello -2 di San Pietro rimarrà sempre accessibile.

“Diamo finalmente il via – sottolineano il sindaco Filippo Stirati e l’assessore ai Lavori Pubblici Valerio Piergentili – ad una grande operazione che giunge a cantiere per dotare San Pietro di un nuovo asilo nido, con tutti i parametri di sicurezza e normativa generale, valorizzando ulteriormente il quartiere e scrivendo un’altra pagina fondamentale per il suo rilancio, dopo aver sistemato, ripristinato e valorizzato vicoli, piazza, chiostro, biblioteca, palestra e tra qualche settimana il parcheggio”.

“Quando siamo arrivati – aggiunge l’assessore ai Servizi Scolastici Simona Minelli – abbiamo scoperto di avere alcune scuole in proroga circa alcune autorizzazioni e che per quanto riguardava il nido di San Pietro non ci sarebbe stata nessuna possibilità di adeguarsi alla normativa, se non spostando altrove il servizio. Così abbiamo fatto, in modo di modificare la precedente destinazione commerciale della cosiddetta “stecca frontale” del parcheggio di San Pietro, trovato un finanziamento e fatto in modo che il nido non venisse spostato dal quartiere, convinti dell’importanza della sua presenza qui”.