Nuovi tratti di marciapiedi, avviati i lavori ad Allerona - Tuttoggi

Allerona Scalo

Il progetto di Allerona Scalo, per un importo complessivo di € 180.000,00, prevede: la realizzazione di un nuovo marciapiede in Via G. Leopardi, al fine di mettere in sicurezza l’accesso all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia; la messa a norma di alcuni tratti di marciapiede in Via D. Alighieri, Viale G. Carducci e Largo M. Buonarroti.

Allerona Capoluogo

Invece, il progetto di Allerona Capoluogo, per un importo complessivo di € 250.000,00, prevede: la realizzazione di un nuovo marciapiede in Via Roma fino a Madonna del Poggio; la realizzazione di un nuovo marciapiede in Via Marconi fino all’incrocio di Via Madonna dell’Acqua.

A breve saranno appaltati anche i lavori, per un importo complessivo di € 460.000,00, per la costruzione di un nuovo marciapiede in Via Madonna dell’Acqua e la messa a norma del marciapiede in Via G. Rossa. Il progetto comprende anche i lavori di sistemazione dell’area compresa tra gli impianti sportivi e la zona del camper service di Allerona.

Attenzione verso il traffico pedonale

“Questi interventi – dichiara l’Amministrazione comunale – confermano l’attenzione verso uno dei temi più sentiti, ovvero quello del traffico pedonale e delle annesse barriere architettoniche”. Le soluzioni progettuali prevedono l’uso di materiali, allestimenti e soluzioni analoghe a quelle esistenti, con lo scopo di non alterare i caratteri ambientali dei luoghi, inserendo opportune migliorie a garanzia della sicurezza pedonale e favorendo il deflusso delle acque superficiali.