Novità dagli scavi di Poggio Gramignano: un incontro per illustrare i nuovi ritrovamenti - Tuttoggi.info

Una giornata per scoprire le novità emerse dagli scavi di Poggio Gramignano: il museo e il Comune di Lugnano in Teverina hanno organizzato, per domenica 8 ottobre a partire dalle 16.30, un’iniziativa dal titolo “Museo Talk”, durante la quale gli archeologi e la direttrice del museo parleranno dei nuovi ritrovamenti dell’antica villa romana.

Durante l’incontro saranno proiettate anche immagini in 3D che riproducono la villa romana di Poggio Gramignano, risalente al I° secolo. Verranno poi illustrati e descritti gli oggetti in ceramica esposti nelle teche e i nuovi reperti. Relatori saranno Sonia Trenta, direttrice del museo, e gli archeologi Matteo Serpetti e Roberto Montagnetti.