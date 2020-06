Notte Romantica, Spello aderisce al format dei Borghi più belli d’Italia

Spello partecipa alla quinta edizione della Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia in programma oggi. Nel sabato successivo al solstizio d’estate i borghi che hanno aderito all’iniziativa nazionale promossa dal club “I Borghi più belli d’Italia”, propongono un’edizione raccolta e in totale sicurezza per celebrare l’amore e il romanticismo.

Notte Romantica, cibo e passeggiate sotto le stelle

L’evento di Spello, curato dalla Pro Spello con il patrocinio del Comune, sarà dedicato agli innamorati che nella magica atmosfera dei vicoli fioriti potranno gustare del buon cibo nelle attività aderenti all’iniziativa e passeggiare sotto le stelle. Anche quest’anno sarà proposto un evento social che accomunerà i vari eventi previsto in Italia, il contest Facebook #NOTTEROMANTICA2020 che premierà le foto più rappresentative della serata; in gara il miglior dessert “Pensiero d’amore” realizzato in un ristoratore, quello realizzato in casa da chi sceglierà di celebrare l’evento in modo più “intimo” e la miglior foto dell’allestimento del borgo. Inoltre, la ricetta migliore sarà eletta come il Pensiero d’Amore della Notte Romantica 2021. In programma anche il consueto brindisi di mezzanotte, a suggellare il successo di un evento che riesce ogni anno ad andare oltre le più rosee aspettative.

“Primo momento di socialità”

“Anche a Spello celebriamo il Solstizio d’Estate: sarà il primo momento di socialità condivisa passeggiando in sicurezza tra i vicoli fioriti scattando selfie d’amore – commenta l’assessora con delega al turismo Irene Falcinelli –. Romanticismo e fiducia per tornare a vivere il nostro Borgo e per far conoscere le sue bellezze grazie alla promozione della rete nazionale dei Borghi, il supporto organizzativo della Pro Spello e la partecipazione preziosa delle nostre attività ristorative e bar”. Tutte le informazioni in merito alle attività che hanno aderito all’iniziativa sono disponibili nella pagina fb della Pro Spello.