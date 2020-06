Spello, giovedì riapre la biblioteca Giacomo Prampolini

La Biblioteca comunale di Spello Giacomo Prampolini è pronta per ritrovare in sicurezza i lettori. A partire da giovedì 18 giugno la Biblioteca riaprirà le proprie porte con alcune regole da rispettare per ridurre al minimo il rischio di contagio tra gli utenti e il personale. L’orario di apertura, fino al 31 luglio, sarà di giovedì dalle ore 16 alle 19. Il prestito avverrà solo su prenotazione: prima di recarsi in biblioteca si consiglia di prendere visione del catalogo dei libri presenti tramite opac.umbriacultura.it, oppure contattare direttamente la biblioteca ai seguenti recapiti bibliotecaspello@sistemamuseo.it o0742 301964.

Riapre la biblioteca di Spello: le regole

Sarà ammessa una sola persona alla volta, solo con l’uso di dispositivi di protezione individuale e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dalle altre persone. Anche la restituzione avverrà su prenotazione; il libro dovrà essere riconsegnato in busta chiusa con l’indicazione del nome, cognome, data di restituzione e prima di tornare disponibile sarà posto in quarantena. Inoltre, il materiale non ammesso al prestito sarà consultabile alla presenza delle bibliotecarie e non sarà consentito fermarsi nelle aree di lettura e muoversi tra gli scaffali della biblioteca.

“Un servizio ai cittadini”

“Con la riapertura della biblioteca, sebbene in forma ridotta, vogliamo offrire un servizio ai cittadini che anche durante il mese di luglio, a differenza degli altri anni, potranno prenotare e prendere in prestito dei libri – commenta l’assessora alla cultura Irene Falcinelli– grazie alla collaborazione con Sistema Museo siamo in grado di assicurare agli utenti tutte le misure di prevenzione; in questo difficile momento il nostro auspicio è che i lettori, dai più grandi ai più piccini, possano trovare in un libro un buon compagno per viaggiare con la fantasia”.