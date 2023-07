Notte di maltempo, caduti oltre 85 mm di pioggia e 5000 fulmini | 70 interventi dei vigili del fuoco - Tuttoggi.info

Numerosi allagamenti e piante cadute, precipitazioni importanti nell'Assisano, Foligno e Ponte Felcino | Restano monitorate tutte le zone colpite dalla scorsa ondata di maltempo

Notte di pioggia e temporali sull’Umbria, dalle 20 di venerdì 30 giugno alle 8 di questa mattina, sabato 1 luglio. In appena 12 ore sono caduti circa 5000 fulmini mentre precipitazioni importanti si sono concentrate su Bastia Umbra e Assisi con 86 millimetri di pioggia, a Foligno (ben 95 mm) e Ponte Felcino (85 mm).

Tuttora sono in corso le verifiche dei vigili del fuoco, vista l’ondata di maltempo della scorsa settimana. Da stanotte i pompieri hanno già svolto ben 70 interventi per allagamenti e alberi caduti mentre altri 25 risultano al momento in coda.

I danni peggiori sembrerebbero essere nell’assisano e nello specifico a Santa Maria, dove è stato impraticabile (per ore) il sottopasso ferroviario, allagato. Una pianta si è inoltre abbattuta su parte del McDonald’s. A Rivotorto i cittadini segnalano che “nessuno – incluso il Comune, che ne sarebbe in parte responsabile – pulisce i fossi“, mentre da tutto il territorio arrivano inviti a pulire i pozzetti.

A Bastia, nella serata di venerdì, la Protezione civile è passata quasi di casa in casa per invitare a salire ai piani superiori. Qui il livello del Tescio, durante la notte, era nuovamente salito ma l’allarme è subito rientrato. Stessa cosa per il torrente Fosso delle Piazze in località Ponticelli a Città della Pieve, anch’esso al momento sotto controllo. Restano comunque monitorate tutte le zone già colpite dalla scorsa ondata di maltempo, dove non vi sono particolari criticità da segnalare (maggiori informazioni nelle prossime ore).